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        GÜNCELLEME - Mersin'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

        Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 50 yaşındaki kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2026 - 15:28 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Mersin'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

        Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 50 yaşındaki kişinin cesedi bulundu.

        Mersin Barosu'na kayıtlı 50 yaşındaki avukat Remzi Meydan'dan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Meydan'ın 33 R 7224 plakalı aracını Mersin Köprüsü yakınlarında park halinde bulan polis ekipleri bölgedeki çalışmayı genişletti.

        İtfaiye ve AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, Göksu Irmağı'nda, Meydan'ın cesedi bulundu.

        Sudan çıkarılan ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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