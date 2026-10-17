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        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: Aydın Karaçam, Kadir Giray Esen, Ali Küçükerdem

        Çimsa ÇBK Mersin: Leite 14, Thomas 16, Beren Burke 13, Esra Ural 7, Samuelson 8, Doğa Adıcan, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 4, Sinem Ataş, Azra Erçelik, lagupova 3, Diaby 8

        İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 9, Şuğranur Sönmez 4, Slocum 7, Stankovic 8, Guirantes 10, Günesh Karaoğlan, Damla Gezgin 6, Özge Özışık, Collier 12

        1. Periyot: 23-15

        Devre: 40-23

        3. Periyot: 61-37

        MERSİN

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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