Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Aydın Karaçam, Kadir Giray Esen, Ali Küçükerdem
Çimsa ÇBK Mersin: Leite 14, Thomas 16, Beren Burke 13, Esra Ural 7, Samuelson 8, Doğa Adıcan, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 4, Sinem Ataş, Azra Erçelik, lagupova 3, Diaby 8
İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 9, Şuğranur Sönmez 4, Slocum 7, Stankovic 8, Guirantes 10, Günesh Karaoğlan, Damla Gezgin 6, Özge Özışık, Collier 12
1. Periyot: 23-15
Devre: 40-23
3. Periyot: 61-37
MERSİN
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