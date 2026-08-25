HSK 2. Daire Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, Anamur ilçesinde temaslarda bulundu

Arslan, programları kapsamında, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu ve Mersin Barosu Anamur Temsilcisi Ali Kağan Doğan'a da ziyarette bulundu.

Yapımı süren 33 dairelik adliye lojmanı projesi hakkında da bilgi alan Arslan, yargı mensuplarının çalışma koşullarının yanı sıra sosyal ve fiziki imkanlarının da geliştirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Şeref Defteri'ni imzalayan Arslan, adliyede görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarıyla bir araya geldi.

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