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        KKTC'deki gemi kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi Mersin'de defnedildi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'in cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 11:03 Güncelleme:
        KKTC'deki gemi kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi Mersin'de defnedildi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'in cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

        KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin 30 Ağustos'ta alabora olduğu kazada hayatını kaybeden 28 yaşındaki Ateş'in naaşı, Erdemli ilçesi Çerçili Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

        Burada kılınan cenaze namazına, Ateş'in kazadan kurtulan eşi Ayça ile babası Yüksel ve annesi Kadriye Ateş'in yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Hasan Ufuk Çakır ve Havva Sibel Söylemez, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü ile vatandaşlar katıldı.

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        Törende Ateş'in fenalık geçiren babasına sağlık personeli müdahale etti. Ateş'in Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen eşi ve yakınları, gözyaşı döktü.

        Namazın ardından Ateş'in cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

        - Eşi ve oğlunu güverteye çıkardıktan sonra can simidi almaya gitmiş

        İstanbul'da görev yapan jandarma uzman çavuş Fahri Ateş'in, yıllık izninde memleketi Erdemli'ye geldikten sonra hemşire eşi Ayça ve 4 yaşındaki oğlu Atabey ile tatil için KKTC'ye gittiği belirtildi.

        Tatil dönüşü bindikleri yolcu gemisinin alabora olacağını anlayan Ateş'in, eşi ve oğlunu güvertede güvenli yere çıkardığı, can simidi almak için aşağıya indiği sırada mahsur kalıp yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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        - Girne açıklarında alabora olan gemi

        KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi sağ kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

        Batan geminin enkazının denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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