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        Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş esnaf ve vatandaşlarla buluştu

        Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, merkez Akdeniz ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş esnaf ve vatandaşlarla buluştu

        Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, merkez Akdeniz ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Aktaş, Siteler Mahalle Muhtarlığı'nı ziyaret etti.

        Muhtar Nebi Akkağıt ile görüşen Aktaş, daha sonra iş yerlerini gezdi.

        Aktaş, bir araya geldiği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

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