Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Aktaş, bir araya geldiği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Muhtar Nebi Akkağıt ile görüşen Aktaş, daha sonra iş yerlerini gezdi.

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, merkez Akdeniz ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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