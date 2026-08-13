Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, emekli olan polis memurlarını ağırladı

Aktaş, özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği meslektaşlarına hediye verdi.

Emekli olan polis memurları Turgut Köstekçi, Mahmut Karabulut, Ömer Güler, Abdurrahman Kafadar, Uğur Kaygısız, Birol Çelik, Hasan Menteşe, Ayvaz Yıldırım ve Kemal Turan, Aktaş'ı ziyaret etti.

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