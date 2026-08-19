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        Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş taraftar temsilcileriyle buluştu

        Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentteki taraftar temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş taraftar temsilcileriyle buluştu

        Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentteki taraftar temsilcileriyle bir araya geldi.

        Aktaş, Şehit Sedat Gezer Polisevi Şube Müdürlüğü Şehit Altuğ Verdi Sosyal Tesisleri'nde, Nesine 3. Lig'de mücadele edecek Yeni Mersin İdmanyurdu'nun taraftar temsilcilerini ağırladı.

        Konuklarıyla kentteki spor faaliyetlerine ilişkin görüşme yapan Aktaş, temsilcilerle sporun toplum üzerindeki birleştirici gücü ve kardeşlik konularıyla ilgili istişare yaptı.

        Toplantıda taraftar temsilcilerine 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında bilgi verildi.

        Aktaş, Yeni Mersin İdmanyurdu'na başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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