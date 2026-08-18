Mersin'de trafik kazasında biri polis, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, trafik ışıklarını ihlal eden otomobilin önce başka bir otomobile, ardından polis ekip aracına çarpması sonucu biri polis 2 kişi yaralandı.

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