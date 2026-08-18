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        Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, sahipsiz köpeklerin doğal yaşam alanını inceledi

        Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, sahipsiz köpekler için hayata geçirilen doğal yaşam alanında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, sahipsiz köpeklerin doğal yaşam alanını inceledi

        Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, sahipsiz köpekler için hayata geçirilen doğal yaşam alanında incelemede bulundu.

        Fırat, Silifke Belediyesine ait doğal yaşam alanını ziyaret etti.

        Bölgeyi inceleyen Fırat, Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kökten, 2 yıldır faaliyetini sürdüren doğal yaşam alana şimdiye kadar 2 bin 409 sahipsiz köpeğin getirildiğini belirtti.

        Burada köpeklerin bakımının yapıldığını dile getiren Kökten, talepte bulunan kişilere köpek sahiplendirildiğini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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