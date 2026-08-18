Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, sahipsiz köpeklerin doğal yaşam alanını inceledi
Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, sahipsiz köpekler için hayata geçirilen doğal yaşam alanında incelemede bulundu.
Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, sahipsiz köpekler için hayata geçirilen doğal yaşam alanında incelemede bulundu.
Fırat, Silifke Belediyesine ait doğal yaşam alanını ziyaret etti.
Bölgeyi inceleyen Fırat, Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kökten, 2 yıldır faaliyetini sürdüren doğal yaşam alana şimdiye kadar 2 bin 409 sahipsiz köpeğin getirildiğini belirtti.
Burada köpeklerin bakımının yapıldığını dile getiren Kökten, talepte bulunan kişilere köpek sahiplendirildiğini anlattı.
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