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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 19:11 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

        Merkez ilçeler Yenişehir, Mezitli ve Toroslar'da düzenlenen operasyonda şüpheliler İ.Y. ve İ.T. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üst aramasında 27 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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