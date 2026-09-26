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        Mersin'de 2 traktörün çarpıştığı kazadaki ölü sayısı 2'ye yükseldi

        Mersin'de 2 traktörün çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 23:49 Güncelleme:
        Mersin'de 2 traktörün çarpıştığı kazadaki ölü sayısı 2'ye yükseldi

        Mersin'de 2 traktörün çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

        Mut ilçesinde dün İbrahim Tepe'nin (39) yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Muhammet Çakır (65) Karaman'da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

        Çakır'ın cenazesi morga konuldu.

        Kazada yaralanan Çakır'ın eşi Şerife Çakır'ın ise tedavisi sürüyor.

        Hacınuhlu Mahallesi'nde dün İbrahim Tepe idaresindeki 33 UK 706 plakalı traktör ile Muhammet Çakır'ın kullandığı 33 AGJ 074 plakalı traktörün çarpışması sonucu Tepe hayatını kaybetmiş, Çakır ve yanındaki eşi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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