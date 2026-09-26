Mersin'de 2 traktörün çarpıştığı kazadaki ölü sayısı 2'ye yükseldi

Hacınuhlu Mahallesi'nde dün İbrahim Tepe idaresindeki 33 UK 706 plakalı traktör ile Muhammet Çakır'ın kullandığı 33 AGJ 074 plakalı traktörün çarpışması sonucu Tepe hayatını kaybetmiş, Çakır ve yanındaki eşi yaralanmıştı.

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