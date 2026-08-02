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        Mersin'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde refüjdeki bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Mersin'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde refüjdeki bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hakan Sevinç (22) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Pozantı kavşağında refüjdeki bariyere çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Sevinç'in cenazesi morga kaldırıldı.

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