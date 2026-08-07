Mersin'de bir kişi evinde ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Şehit Mustafa Mahallesi'nde M.A.G'nin (67) yaşadığı evden koku geldiğini fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkamete giren ekipler, M.A.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.A.G'nin cenazesi otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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