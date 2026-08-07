Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Mersin'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 19:19 Güncelleme:
        Mersin'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Şehit Mustafa Mahallesi'nde M.A.G'nin (67) yaşadığı evden koku geldiğini fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İkamete giren ekipler, M.A.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        M.A.G'nin cenazesi otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Menderes Belediye Başkanı tutuklandı
        Menderes Belediye Başkanı tutuklandı
        Mekke Anlaşması NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor
        Mekke Anlaşması NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Trump: İran anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran anlaşma yapmak istiyor
        Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
        Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
        Şaşırtan savunma: Yakup abimdi
        Şaşırtan savunma: Yakup abimdi
        Bugün Ne Oldu? 7 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 7 Ağustos 2026 haberleri
        Tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme
        Tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme
        Altında hızlı yükseliş
        Altında hızlı yükseliş
        Komisyon aşaması başladı
        Komisyon aşaması başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İş Bankası'nda görev değişimi
        İş Bankası'nda görev değişimi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"

        Benzer Haberler

        Mersin'de silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
        Mersin'de silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
        Mersin'de tırın çarptığı araç metrelerce sürüklendi
        Mersin'de tırın çarptığı araç metrelerce sürüklendi
        Tarsus'ta kırsal mahallelerin yolları parkeyle yenileniyor
        Tarsus'ta kırsal mahallelerin yolları parkeyle yenileniyor
        Tarsus'ta kırsal mahallelerde yol çalışmaları sürüyor
        Tarsus'ta kırsal mahallelerde yol çalışmaları sürüyor
        Akdenizli ihracatçılar temmuzda 92,6 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihr...
        Akdenizli ihracatçılar temmuzda 92,6 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihr...
        Mersin'de otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
        Mersin'de otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı