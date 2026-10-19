Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de Çeşmeli-Taşucu Otoyolu'nun yapımı tamamlanan Kızkalesi kesimi trafiğe açıldı

        Mersin'de Çeşmeli-Taşucu Otoyolu'nun yapımı tamamlanan Kızkalesi kesimi trafiğe açıldı

        Mersin'de Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin yapımı tamamlanan 52 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi kesimi trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Mersin'de Çeşmeli-Taşucu Otoyolu'nun yapımı tamamlanan Kızkalesi kesimi trafiğe açıldı

        Mersin'de Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin yapımı tamamlanan 52 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi kesimi trafiğe açıldı.

        Araç sürücüleri, bünyesinde 10 köprülü kavşak, 7 tünel, 5 viyadük, 2 otoyol hizmet tesisi, 6 ücret toplama alanı bulunan otoyoldan geçiş yapmaya başladı.

        Vali Atilla Toros, beraberindeki AK Parti Mersin milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve diğer ilgililerle Çeşmeli Gişeleri'nde incelemelerde bulundu.

        Ekiplerden bilgi alan heyet, daha sonra gişelerden geçen sürücülerle sohbet ederek kolonya ve çikolata ikram etti.

        - "Trafik problemlerimiz bu şekilde giderilmiş olacak"

        REKLAM

        Vali Toros, gazetecilere, Mersin için son derece kıymetli bir yatırımın hizmete alındığını söyledi.

        Otoyolun resmi açılışının, ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını belirten Toros, "Gidiş ve geliş olmak üzere 2x3'lük 41 kilometre ana gövde, 2x2'lik 11 kilometre bağlantı yollarıyla beraber toplamda 52 kilometre otoyoldan bahsediyoruz. Mersin'imiz için son derece önemli bir yatırım oldu." dedi.

        Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin hizmet alanına ilişkin bilgi veren Toros, şöyle konuştu:

        "Özellikle Mersin'imiz için 'batı sektörü' dediğimiz bu alanı, tarım, turizm ve sanayisiyle beraber batı sektörümüz, Mersin, Adana ve Gaziantep Otoyolu'na doğrudan güvenli bir bağlantı olacak. Özellikle yaz aylarında D-400 üzerinde sıkıntılı bir trafik yaşıyorduk. Trafik problemlerimiz bu şekilde giderilmiş olacak. Yaz aylarında 2,5 saat süren mesafe yaklaşık 18 dakikaya düşüyor. Şehrimiz için son derece kıymetli. Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız, belasız vatandaşlarımız açısından son derece konforlu seyahatler diliyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve Bakanlık personelinin gayretiyle kıymetli bir yatırımı kazandırmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın burayı resmi açılışla bizlere kazandıracağı günü de dört gözle bekliyoruz."

        REKLAM

        - Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesiyle beraber resmi açılışı yapılacak

        AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati de trafiği rahatlatacak otoyolun bir ayağının hizmete açıldığını dile getirdi.

        Otoyolun resmi açılışının, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesiyle beraber yapılacağını belirten Nebati, "Bu bir ara açılış. İnşallah nükleer santralimizin ilk ünitesinin açılışını da Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte gerçekleştireceğiz. Yine inşallah Mersin-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın da açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. 2002'den bugüne kadar 860 milyar lirayı aşan, çok ciddi bir yatırımın alındığı, devasa yatırımların devam ettiği, Mersin'in her türlü ihtiyacının karşılandığı ve özellikle de bu bölgenin refahının artırılması noktasında atılmış olan bu adımlardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        Mersin'in bundan sonra beklentisinin otoyolun Taşucu'na kadar olan kısmının tamamlanması olduğunu ifade eden Nebati, bu konuda da çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Açıklamaların ardından Vali Toros ve beraberindekiler, araçlarla otoyolu gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana

        Benzer Haberler

        AK Parti Mersin Milletvekili Nebati: "2,5-3 saati bulan seyahati 18 dakikay...
        AK Parti Mersin Milletvekili Nebati: "2,5-3 saati bulan seyahati 18 dakikay...
        Mersinli uzmandan zayıflama iğnesi uyarısı: "Birkaç kilo için kullanılmamal...
        Mersinli uzmandan zayıflama iğnesi uyarısı: "Birkaç kilo için kullanılmamal...
        Mersin Kültür Parka uluslararası 'Yeşil Bayrak' ödülü
        Mersin Kültür Parka uluslararası 'Yeşil Bayrak' ödülü
        Mersin'de gençler teknoloji dünyasıyla buluştu
        Mersin'de gençler teknoloji dünyasıyla buluştu
        Mersin'de satın aldığı eve yaklaşık 2 yıldır giremiyor
        Mersin'de satın aldığı eve yaklaşık 2 yıldır giremiyor
        Bölgeyi rahatlatacak 'Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu' ulaşıma açıldı
        Bölgeyi rahatlatacak 'Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu' ulaşıma açıldı