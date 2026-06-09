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        Mersin'de çocukların şiddet gördüğü öne sürülen gündüz bakımevine ilişkin dava sürdü

        Mersin'de 5 yıl önce oyuncak bebeğe yerleştirilen ses kayıt cihazında çocuklara şiddet uygulandığı ortaya çıkan özel gündüz bakımevinin 2 yetkilisi ve 3 öğretmeninin "çocuğa karşı eziyet" suçundan yargılanması devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Mersin'de çocukların şiddet gördüğü öne sürülen gündüz bakımevine ilişkin dava sürdü

        Mersin'de 5 yıl önce oyuncak bebeğe yerleştirilen ses kayıt cihazında çocuklara şiddet uygulandığı ortaya çıkan özel gündüz bakımevinin 2 yetkilisi ve 3 öğretmeninin "çocuğa karşı eziyet" suçundan yargılanması devam etti.

        Mersin 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde 7 Şubat 2021'de çocuklara şiddet uygulandığı iddiaları üzerine faaliyetleri sonlandırılan özel gündüz bakımevinin yetkilisi sanık R.H.K katıldı.

        Sanıklardan kurum yetkilisi S.K ile öğretmenler E.A, M.K. ve N.A'nın katılmadığı duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatlarının da yer aldığı müdafiler hazır bulundu.

        Duruşmada mağdur çocukların aileleri ve tanıklar dinlendi.

        Çocuklardan R.S.K'nin babası M.A.K, olaydan sonra kızında davranış bozukluklularının ortaya çıktığını ifade ederek, "İddianameye konu ses kaydı ortaya çıktığı dönemlerde engelli kızım, uzun süre şiddet eğilimi gösterdi. Oyuncaklarını kafasına vuruyordu. Eşim neden böyle davrandığını sorduğunda 'Okulda öğretmenim de bu şekilde yapıyor' diyordu." dedi.

        A.T.K'nin babası M.E.K. de şu beyanda bulundu:

        "Çocuğum özel gereksinimli. Bir gün çocuğumu bakımevinden teslim aldığımda yanakları kıpkırmızıydı. Çocuğum gözleri büyümüş şekilde korkuyla bakıyordu. Ne olduğunu sorduğumda sanık R.H.K, 'Oğlunuzu çok sevdiğim için yanaklarını bugün fazla sıktım' dedi. Bizi geçiştirdi."

        Anne Y.K. de oğlunun bakımevine giderken ağladığını belirterek, "Çocuğum bu okula gittikten sonra hassaslaştı. En küçük bağırmada bile titriyordu. Bu kreşten sonra farklı bir okula gitmeye başladığında 15 gün içinde okula alıştı." ifadesini kullandı.

        Tanık olarak dinlenen bakımevinin eski öğretmenlerinden A.P. çocukların psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek, şu iddialarda bulundu:

        "İşten ayrılırken bana kurumla ilgili dışarıya herhangi bir bilgi vermeyeceğime dair el yazısıyla bir şeyler imzalatıldı. Ben de bundan çekindiğim için o tarihte öğrencinin odaya götürüldüğünü annesine dahi anlatamadım. Çalıştığım süre boyunca böyle bir olay olmamıştı, ilk kez o gün oldu. Sanık R.H.K. her zaman sinirli değildi. Bazen melek gibi oluyor bazen de sinirli olduğu için bağırıyordu. Sanıklar yeri geldiği zaman çocuklara karşı şefkatliyli yeri geldiğinde de öfkeliydiler."

        Sanık R.H.K. ise hakkındaki iddiaların doğru olmadığını savundu.

        Avukatları da dinleyen hakim, duruşmayı erteledi.

        - Oyuncak bebeğe yerleştirilen ses kayıt cihazı şiddet iddialarını doğrulamıştı


        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 7 Şubat 2021'de Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir özel gündüz bakımevinde çocuklara şiddet uygulandığı iddiası üzerine idari soruşturma başlatılmış, velilerden Ş.D'nin 2 yaşındaki kızının oyuncak bebeğine gizlediği ses kayıt cihazında yapılan incelemede şiddet iddialarını destekleyen kayıtlara ulaşılmıştı.


        Bunun üzerine aileler, kurum yetkilileri R.H.K. ve eşi S.K. ile öğretmenler E.A, M.K. ve N.A. hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, kurumdaki güvenlik kamerasına ait görüntülerin iddiaları doğrulaması üzerine "tadilat" adı altında hizmetine ara veren gündüz bakımevinin faaliyetleri sonlandırılmıştı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 5 sanık hakkında "çocuğa karşı eziyet" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ve bakımevindeki 15 çocuğun "mağdur" sıfatıyla yer aldığı iddianame, Mersin 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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