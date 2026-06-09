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        Silifke ilçesinde Atakent Sahili'nin yürüyüş yolu tamamlandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde Atakent Sahili'ne kazandırılan yürüyüş yolu hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Silifke ilçesinde Atakent Sahili'nin yürüyüş yolu tamamlandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde Atakent Sahili'ne kazandırılan yürüyüş yolu hizmete girdi.

        Silifke Belediyesinin açıklamasına göre, kıyı şeridinin daha modern ve konforlu hale getirilmesi amacıyla başlatılan projede 2 bin 250 metre yürüyüş yolu yapıldı.

        Çalışma kapsamında sahil bandına 30 bin metrekare parke döşendi, 150 aydınlatma direği ve 100 oturma bankı yerleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Yaz sezonuna girilirken vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği, yürüyüş ve spor yapabileceği, sahilin doğal güzelliklerini doyasıya yaşayabileceği yeni bir yaşam alanı kazandırmış olduk." ifadelerini kullandı.

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