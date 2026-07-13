Mersin'de drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi
Mersin'in Mezitli ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.
Giriş: 13.07.2026 - 12:36 Güncelleme:
Mersin'in Mezitli ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kuyuluk Mahallesi eski Mezitli mevkisinde drift atarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobilin tespit edilmesi için çalışma yürütüldü.
Ekipler, plakasını belirledikleri araç sürücüsü M.Ş'ye 140 bin lira ceza uyguladı.
Sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ