Mersin'de evdeki yangında mahsur kalan cennet papağanı kurtarıldı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki ev yangınında mahsur kalan cennet papağanı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



İnönü Mahallesi'nde M.F.K'nin yaşadığı 4 katlı apartmanın ilk katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Bölgeye gelen ekipler, üst katlarda kalan vatandaşları apartmandan tahliye etti.



Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine evde bir cennet papağanının mahsur kaldığını bildirildi.



Ekipler, cennet papağanını bulunduğu yerden kurtararak M.F.K'ye teslim etti.



Çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, evde hasar oluştu.

