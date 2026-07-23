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        Mersin'de evinde kalp krizi geçiren bekçi hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde kalp krizi geçiren bekçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Mersin'de evinde kalp krizi geçiren bekçi hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde kalp krizi geçiren bekçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Çakır (37) sabah saatlerinde ikametinde rahatsızlanması nedeniyle özel hastaneye kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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