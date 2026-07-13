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        Mersin'de FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla 58 şüpheli gözaltına alındı

        Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla 58 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Mersin'de FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla 58 şüpheli gözaltına alındı

        Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla 58 şüpheli yakalandı.


        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.


        Ekipler, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.


        Operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 12 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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