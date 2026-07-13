Gülnar Kaymakamı Aslan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Gülnar Kaymakamı Emrah Aslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Aslan, mesajında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi karşısında milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istiklaline ve istikbaline sahip çıktığını belirtti.



Milletin 15 Temmuz'da canı pahasına kahramanlık destanı yazdığını kaydeden Aslan, şu ifadeleri kullandı:



"Milletimiz, o karanlık gecede tanklara, tüfeklere ve uçaklara karşı sadece imanı ve bayrağıyla göğsünü siper ederek, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Devletimizin bekası, milletimizin amansız mücadelesi ve sarsılmaz birliği sayesinde korunmuştur."





Aslan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini, gazilere de şükranlarını sunduğunu belirtti.

