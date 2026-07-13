Mersin'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın için arama çalışması başlatıldı.
Giriş: 13.07.2026 - 14:11 Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın için arama çalışması başlatıldı.
İlçenin 1400 rakımındaki Elmakuzu Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki Ümmü Pancar'dan dünden beri haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.
Bunun üzerine, AFAD, UMKE ve jandarma komando ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Mahallenin kırsalında yapılan aramalara vatandaşlar da katılıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ