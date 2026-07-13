Mersin'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın için arama çalışması başlatıldı.



İlçenin 1400 rakımındaki Elmakuzu Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki Ümmü Pancar'dan dünden beri haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.



Bunun üzerine, AFAD, UMKE ve jandarma komando ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.



Mahallenin kırsalında yapılan aramalara vatandaşlar da katılıyor.

