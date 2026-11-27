Mersin'in Mezitli ilçesinde iş yeri kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 1 Kasım'da ilçedeki bir iş yerinin kurşunlanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütünün üyeleri olduğunu belirten şüphelilerin, iş yeri sahibini tehdit edip haraç istediğini tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin Gaziantep'ten gelen M.B. ve A.Ö, azmettiricinin E.T.A. olduğunu ve İ.C.K'nin de olayı koordine ettiğini belirledi.

Şüphelilerden A.Ö. ve E.T.A'nın, 5 Kasım'da Gaziantep'te bir iş yerini "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütü adına kundakladıkları ve bundan dolayı tutuklandıkları tespit edildi.

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Ekipler, olaya karışan M.B. ve İ.C.K'yi Gaziantep'te düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Mersin'e getirilen M.B. ve İ.C.K. ile tutuklu A.Ö. ve E.T.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.