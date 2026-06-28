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        Mersin'de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

        Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 17:36 Güncelleme:
        Mersin'de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

        Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Akdere Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, 3 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışması da gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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