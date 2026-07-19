Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Merkez Mahallesi Hilmi Ergenekon Caddesi'nde S.K. idaresindeki otomobil ile T.K'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan T.K, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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