Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 09:13 Güncelleme:
        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Merkez Mahallesi Hilmi Ergenekon Caddesi'nde S.K. idaresindeki otomobil ile T.K'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

        Kazada yaralanan T.K, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Savunma anatomisi
        Savunma anatomisi
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Kuzeyde sıcak, batıda sağanak... MGM'den bölge bölge tahminler!
        Kuzeyde sıcak, batıda sağanak... MGM'den bölge bölge tahminler!
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Estetik sonrası ilk görüntü
        Estetik sonrası ilk görüntü
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        Ünlü futbolcu evlendi
        Ünlü futbolcu evlendi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem

        Benzer Haberler

        16 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyonet yayaya çaptı: Kaza anı kamerada
        16 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyonet yayaya çaptı: Kaza anı kamerada
        Mersin'de otomobil lastiği tamiri yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüld...
        Mersin'de otomobil lastiği tamiri yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüld...
        Mersin Silifke'de su sıkıntısı: Bidonlarla su taşıyan köylüler destek isted...
        Mersin Silifke'de su sıkıntısı: Bidonlarla su taşıyan köylüler destek isted...
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Beşikci, vatandaşlarla bir ar...
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Beşikci, vatandaşlarla bir ar...
        Mersin'de 9 metrekarelik cami dikkat çekiyor Anamur ilçesinde yaklaşık 9 me...
        Mersin'de 9 metrekarelik cami dikkat çekiyor Anamur ilçesinde yaklaşık 9 me...
        Mersin'de terör örgütü TKP/ML üyesi tutuklandı
        Mersin'de terör örgütü TKP/ML üyesi tutuklandı