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        Mersin'de poşetle çöpe atılan kedi yavrularını temizlik işçileri kurtardı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde çöp konteynerine ağzı bağlı poşet içinde bırakılan 5 kedi yavrusu, belediye temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 22:37 Güncelleme:
        Mersin'de poşetle çöpe atılan kedi yavrularını temizlik işçileri kurtardı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde çöp konteynerine ağzı bağlı poşet içinde bırakılan 5 kedi yavrusu, belediye temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

        Tarsus Belediyesi temizlik ekipleri, Tozkoparan Zahit Mahallesi'ndeki çalışmaları sırasında çöp konteynerinden gelen sesleri fark etti.

        Konteynerdeki ağzı bağlı poşeti kontrol eden ekipler, içinde 5 canlı kedi yavrusu olduğunu gördü.

        Poşetten çıkarılarak hava almaları sağlanan yavrular, tedavi ve bakımları için Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

        Burada ilk müdahaleleri yapılan kedi yavrularının sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözetim altında tutuldukları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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