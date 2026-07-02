Mersin'de poşetle çöpe atılan kedi yavrularını temizlik işçileri kurtardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çöp konteynerine ağzı bağlı poşet içinde bırakılan 5 kedi yavrusu, belediye temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.



Tarsus Belediyesi temizlik ekipleri, Tozkoparan Zahit Mahallesi'ndeki çalışmaları sırasında çöp konteynerinden gelen sesleri fark etti.



Konteynerdeki ağzı bağlı poşeti kontrol eden ekipler, içinde 5 canlı kedi yavrusu olduğunu gördü.



Poşetten çıkarılarak hava almaları sağlanan yavrular, tedavi ve bakımları için Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.



Burada ilk müdahaleleri yapılan kedi yavrularının sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözetim altında tutuldukları öğrenildi.

