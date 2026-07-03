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        Mersin'de SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 10:15 Güncelleme:
        Mersin'de SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Mersin’in Bozyazı ilçesinde SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İ.S. yönetimindeki SUV tipi araç, Denizciler Mahallesi'nde A.B'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü A.B. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiket sürücüsü ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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