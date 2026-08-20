Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 90 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda 90 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve şüphelilerin üst aramalarında, 137 kilo 865 gram skunk, 22 bin 338 sentetik ecza hapı, 1 kilo 309 gram sentetik uyuşturucu, 200 gram eroin, 94 gram kokain, 15 kök Hint keneviri, 9 hassas terazi, 6 tabanca, 83 tabanca fişeği ve tüfek ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince son bir ay içerisinde kent merkezinde çeşitli uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

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