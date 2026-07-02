Mersin'deki meslek lisesi yılın ilk yarısında 18 milyon liralık ciroya ulaştı

MEHMET UMUT BAKAY - Mersin'deki Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin okulun atölyesinde üretimini yaptıkları boya ve temizlik ürünlerinin satışından bu yılın ilk yarısında 18 milyon liralık ciro elde edildi.





Okulun Kimya Teknolojileri Alanı atölyesinde 2020'den bu yana uygulamalı eğitim veriliyor.



Atölyede öğretmenlerinin gözetiminde boya ve temizlik malzemesi üretimi yapan öğrenciler, derslerde öğrendikleri teorik bilgilerini pratiğe dökme şansı yakalıyor.



Mesleğin inceliklerini öğrenen öğrenciler, boya ve temizlik malzemesi üretimiyle gelir de elde ediyor.



Atölyede bu yılın ilk yarısında 40 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen üretimlerle 18 milyon liralık ciro elde edildi.



- "Öğrencilerimiz ekonomiye katkı sunuyor"



Okul müdürü Faruk Erol, AA muhabirine, öğrencileri üretimin içinde yetiştirmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.



Atölyedeki çalışmaların öğrencilere büyük fayda sağladığını belirten Erol, şöyle konuştu:



"2020 yılından itibaren yaklaşık 58 milyon liralık bir ciroya ulaştık. Bunun 11 milyon liralık bölümü devletimize katkı olarak geri döndü. Yaklaşık 11 milyon liralık bölüm ise öğrenci ve öğretmenlerimize katkı payı olarak değerlendirildi. Bu yıl ise ocak ayından bu yana ciromuz 18 milyon liraya ulaştı."



Erol, üretim kapasitelerini artırarak daha fazla öğrenciyi sürece dahil etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.



Atölyedeki çalışmalarla öğrencilerin hem gelir elde ettiğini hem de meslek öğrendiğini anlatan Erol, "Burada öğrencilerimiz sadece meslek öğrenmiyor, üretimin içinde aktif olarak yer alarak doğrudan ekonomiye katkı sunuyor. Öğrencilerimiz bu çalışmalarla üretim kültürünü ve çalışma disiplinini de güçlendiriyor. Aynı zamanda ülke ekonomisine katma değer sağlayan önemli bir eğitim modeli ortaya koyuyor." diye konuştu.



Erol, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortaya koyduğu üretken, beceri temelli ve değer odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



Kimya Teknolojisi Alan Şefi Erdal Erbay da okuldaki üretim sürecinin öğrencileri istihdama güçlü bir şekilde hazırladığını belirterek, "Öğrenciler mezun olduklarında üretim kültürünü benimsemiş, tecrübe kazanmış ve iş hayatına hazır bireyler olarak ülkemizin kalkınmasında aktif rol almaktalar." dedi.



- Öğrenciler çalışmaktan memnun



Öğrencilerden Bekir Umut da atölyede edindiği bilgilerin mezuniyet sonrası dönemde kendisine büyük katkı sunacağını ifade etti.



Eray Abalı da okuldaki üretimde aktif olarak çalıştığını belirterek, bu çalışmalarla hem gelir elde ettiğini hem de mesleğin inceliklerini öğrendiğini dile getirdi.



Azra Yılmaz da derslerde öğrendiklerini atölyede pratiğe dönüştürdüğünü ve deneyim kazandığını kaydetti.

