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        Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanlar buzlu meyve kokteylleri ve yağmurlama sistemiyle serinletiliyor

        Mersin'de Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için buzlu meyve kokteylleri hazırlanıyor ve özel sulama sistemi uygulanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanlar buzlu meyve kokteylleri ve yağmurlama sistemiyle serinletiliyor

        Mersin'de Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için buzlu meyve kokteylleri hazırlanıyor ve özel sulama sistemi uygulanıyor.


        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, doğa parkında hayvanların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için bu yıl da gerekli tedbirler alındı.

        Ekipler, lemur, zebra, maymun ve ayıların tüketmesi için buzlu meyve kokteyli hazırlıyor.

        Bazı türlerin yaşam alanları, fıskiye ve yağmurlama sistemiyle serinletiliyor.

        Doğa parkı sakinlerinin bir kısmı da serinleme havuzlarında ferahlıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı'nda görevli veteriner sağlık teknikeri Ümit Güngör, sıcak hava nedeniyle çeşitli yöntemler uygulayarak hayvanların serinlemelerine yardımcı olduklarını ifade etti.

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