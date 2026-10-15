Mersin'in Akdeniz ilçesindeki park, bahçe ve yeşil alanlar yenileniyor

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki park, bahçe ve yeşil alanlar belediye ekiplerince yenileniyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park, bahçe ve yeşil alanlara yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Parklarda bakım, temizlik ve budama çalışmaları yürüten ekipler, çocuk oyun ve spor aletleri ile oturma ve aydınlatma gruplarını da yeniledi.

Temizlik yaptıkları millet bahçesindeki çimleri biçen ekipler, adliye binasının çevresindeki ağaçları budadı.