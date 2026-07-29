Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde yerleşim yerlerine yakın otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.



Yeşilovacık Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su tankı ve çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi.



Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri de destek verdi.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.



Yerleşim yerlerine yakın alandaki yangında ilk belirlemelere göre, 1 ev ve 1 araç hasar gördü.



Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

