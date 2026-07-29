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        Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Mersin'in Silifke ilçesinde yerleşim yerlerine yakın otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 08:19 Güncelleme:
        Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Mersin'in Silifke ilçesinde yerleşim yerlerine yakın otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Yeşilovacık Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su tankı ve çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi.

        Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri de destek verdi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Yerleşim yerlerine yakın alandaki yangında ilk belirlemelere göre, 1 ev ve 1 araç hasar gördü.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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