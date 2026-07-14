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        Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Fırat, mesajında, aziz milletin, o karanlık gecede büyük bir cesaret ve fedakarlık örneği sergileyerek devletine, bayrağına ve geleceğine sahip çıktığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran vatandaşların, güvenlik güçleriyle omuz omuza hareket ederek, milli iradeyi hedef alan bu hain girişime geçit vermediğini kaydeden Fırat, mesajında şunlara yer verdi:

        "Böylece Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü, 15 Temmuz gecesinde milletimizin kararlı duruşuyla bir kez daha hayat bulmuştur. 15 Temmuz, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü simgelerinden biridir. Bu anlamlı günün 10'uncu yıl dönümünde, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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