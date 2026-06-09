Silifke'de okul öncesi akıl ve zeka oyunları şenliği yapıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde 3. Okul Öncesi Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Medcem Akıl ve Zeka Oyunları Köyü'nde organize edilen şenliğe 23 okuldan 80 öğrenci katıldı. Organizasyonda çocuklar, çeşitli oyunlarda yeteneklerini sergiledi, dikkat, stratejik düşünme, problem çözme ve akıl yürütme becerilerini ortaya koydu. Şenliğe katılan öğrencilere organizasyon sonunda madalya verildi.

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