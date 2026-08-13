Tarsus'ta yüksek rakımdaki üreticilere basınçlı su tankeri dağıtıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yüksek rakımda üretim yapan çiftçilere Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında basınçlı su tankeri desteği sağlandı.

Tarsus Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, yüksek rakımda üretim yapan çiftçilere destekte bulunmak amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında temin edilen 6 su tankeri, tarımsal sulamada kullanılmasının yanı sıra orman yangınlarına müdahaleye destek olması amacıyla üreticilere teslim edildi.

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, üreticilerin yalnızca ekonomik açıdan değil, doğal afetler ve yangınlar gibi risklere karşı da desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

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Borsa olarak üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik projeleri desteklemeye ve kamu kurumlarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Teke, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ateş, üreticiler ve davetliler katıldı.