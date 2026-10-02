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        2. Uluslararası Bodrum Balık Festivali başladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz kültürünü, balıkçılık mirasını, gastronomiyi ve sanatı bir araya getiren 2. Uluslararası Bodrum Balık Festivali (BoBaFest 2026) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 18:11 Güncelleme:
        2. Uluslararası Bodrum Balık Festivali başladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz kültürünü, balıkçılık mirasını, gastronomiyi ve sanatı bir araya getiren 2. Uluslararası Bodrum Balık Festivali (BoBaFest 2026) başladı.

        Akyarlar Karaincir Koyu'ndaki Club Marma Hotel ve Bodrum Marmara Koleji iş birliğinde düzenlenen ve yaklaşık 50 standın kurulduğu festival, 4 Ekim'e kadar sürecek.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, ekim ayının Bodrum'da denizcilik ayı olmasını her zaman arzuladıklarını belirtti.

        Sarı yazın Bodrum'da çok güzel olduğunu ifade eden Aras, "Balık Festivali'nin getirdiği bu kalabalıkla, bu hareketlilikle ekim ayı şu anda doldu. Muğla'mızın her köşesinde, özellikle sarı yazın daha da hareketlenmesi, sezonun uzaması için gayretli çalışmaları görüyoruz." dedi.

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        Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ise Bodrum'un hikayesinin ve tarihinin denize yazıldığını vurgulayarak, "Antik çağdan günümüze kadar sünger avcılığı, balıkçılık, mavi yolculuklar ve denizden sofralarımıza aktarılan yiyecekler hala devam etmekte. Balık sadece bir lezzet değil, aynı zamanda balıkçılarımızın, yöre halkımızın bir emeği, çabası ve Bodrum halkının yüzyıllardır denize duyduğu kadim bağın bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de ekim ayının Bodrumlular için özel bir yere sahip olduğunu ifade ederek, ilçenin bu ay birbirinden güzel festivallere, etkinliklere ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

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        - Denize 6 bin yavru balık bırakıldı

        Konuşmaların ardından festivale katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri verildi.

        Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar Karaincir sahiline indi. Deniz ekosistemine ve sürdürülebilir balıkçılığa dikkati çekmek amacıyla 6 bin yavru balık denize bırakıldı. Etkinliği yerli ve yabancı turistler ilgiyle takip etti. Etkinlik sırasında kıyıya gelen Sahil Güvenlik ve KIYEM botları ile çok sayıda balıkçı teknesi de protokol üyeleri ve vatandaşları selamladı.

        Atölyeler, akademik söyleşiler, konserler, dans gösterileri, belgesel gösterimleri ve sergilere ev sahipliği yapan festival, 4 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

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        Festivalin açılışına, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfeddin Baydar, Festival Organizasyon Komitesi Başkanı Hüseyin Şimşek, otel işletmecileri Ümit Lapaoğlu, Neşe Lapaoğlu, kamu kurumları temsilcileri, meslek odaları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve festival paydaşlarının temsilcileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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