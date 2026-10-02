Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 02.10.2026 - 18:09 Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.
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