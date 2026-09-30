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        Marmaris'te motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde park halindeki motosikleti çalan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 21:20 Güncelleme:
        Marmaris'te motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde park halindeki motosikleti çalan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halindeki motosiklet ile araçtaki çantada bulunan paranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin motosikleti çalıştırarak uzaklaştığını belirledi.

        Kimlikleri tespit edilen 2 zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Motosiklete zarar verdikleri tespit edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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