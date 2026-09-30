Muğla'da düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi tamamlandı

Muğla'da gerçekleştirilen Akdeniz İklim Zirvesi ve "COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu" tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ICLEI Europe işbirliğinde düzenlenen zirvede, Birleşmiş Milletler, Türkiye Belediyeler Birliği, UCLG-MEWA, farklı ülkelerden yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri bir araya geldi.

Zirvede, Akdeniz kentlerinin iklim değişikliğiyle karşı karşıya olduğu riskler, yerel yönetimlerin rolü, iklim finansmanı, kentsel dirençlilik ve sürdürülebilir dönüşüm konuları ele alındı.

Programda su kaynakları, kuraklık, aşırı sıcaklıklar, orman yangınları, sel, biyolojik çeşitlilik kaybı, su ve gıda güvenliği ile iklim finansmanının yerelleştirilmesi gibi başlıklar değerlendirildi.

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Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Amanul Haq, iklim eyleminde yerel yönetimlerin etkin rol alması gerektiğini belirterek, COP31 sürecinde yerel liderliğin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

WALD Yönetim Kurulu Başkanı ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman da iklim politikalarının vaatlerden somut uygulamalara dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, iklim krizinin ortak bir sorun olduğunu, yerel yönetimlerin iklim politikalarında karar alma süreçlerinin parçası olması gerektiğini söyledi.

- Deklarasyon COP31'e taşınacak

Aras, zirve kapsamında hazırlanan deklarasyonun 26 imzacı tarafından desteklendiğini belirterek, Akdeniz kentlerinin ortak iradesini COP31'e taşıyacaklarını dile getirdi.

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İklim hedeflerine ulaşmak için kentlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Aras, zirvede ortaya çıkan önerilerin projelere dönüştürülerek finansmanla buluşturulması ve uygulanması gerektiğini kaydetti.

Zirve kapsamında Kent Belleği Binası Cengiz Bektaş Parkı'nda kurulan kubbe çadırda "Mavinin Derinlikleri" adlı 3D gösterim gerçekleştirildi.

Öğrenciler, su altı ekosistemini üç boyutlu deneyimlerken iklim değişikliği, sıfır atık, enerji ve su verimliliği konularında bilgilendirildi.