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        "Astoria Grande" kruvaziyeri Marmaris'e 368 turist getirdi

        Palau bayraklı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 368 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 11:08 Güncelleme:
        "Astoria Grande" kruvaziyeri Marmaris'e 368 turist getirdi

        Palau bayraklı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 368 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        İskenderiye Limanı ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren gemi, limanın büyük iskelesine yanaştırıldı. 194 metrelik kruvaziyerde, çoğu Rus uyruklu 368 yolcu ve 352 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan yolcular, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı gibi turistik yerleri ziyaret etti.

        Yolcuların bir kısmı limanda bekleyen otobüs ve ciplere binerek çevredeki tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlere düzenlenen günlük turlara katıldı.

        "Astoria Grande"nin gece demir alarak Bodrum Limanı'na gideceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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