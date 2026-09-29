Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da Erasmus+ kapsamında Alman heyet misafir ediliyor

        Bodrum'da Erasmus+ kapsamında Alman heyet misafir ediliyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "demokratik katılım" temalı Erasmus+ Akreditasyon Projeleri kapsamında Almanya'dan gelen öğretmen ve öğrenciler işbaşı gözlem faaliyetlerine katılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Bodrum'da Erasmus+ kapsamında Alman heyet misafir ediliyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "demokratik katılım" temalı Erasmus+ Akreditasyon Projeleri kapsamında Almanya'dan gelen öğretmen ve öğrenciler işbaşı gözlem faaliyetlerine katılıyor.

        Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 2026-1-DE03-KA121-SCH-000431314 numaralı Erasmus+ Akreditasyon Projesi bünyesinde, Almanya'da eğitim veren Ernst-Reuter-Schule II'den 9 öğrenci ve 2 öğretmen Bodrum'a geldi.

        İlçedeki okullarda başlayan ve 5 gün sürecek programın ilk gün etkinliği, Ayşe Gülsevim Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesinde düzenlenen açılış töreniyle gerçekleştirildi. Programın ikinci gününde ise Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi ev sahipliği yaptı.

        REKLAM

        Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesinde ziyaret ettiği Alman heyet ve Türk öğrencilerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        "Demokratik katılım" temasıyla düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, yabancı akranlarıyla deneyim paylaşımında bulunma imkanı elde etti.

        28 Eylül-2 Ekim'de gerçekleştirilen Erasmus+ programı, Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki kapanış etkinlikleriyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor

        Benzer Haberler

        Muğla'da içme suyu altyapısı için 62,9 milyon avroluk proje
        Muğla'da içme suyu altyapısı için 62,9 milyon avroluk proje
        Ula'da eğitim çalışmaları değerlendirildi
        Ula'da eğitim çalışmaları değerlendirildi
        Muğla'da darbedilen aile hekimi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı
        Muğla'da darbedilen aile hekimi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı
        Fethiye'de yamaç paraşütü uçuşlarında Çinli tursit yoğunluğu yaşanıyor
        Fethiye'de yamaç paraşütü uçuşlarında Çinli tursit yoğunluğu yaşanıyor
        Bodrum'a "Scarlet Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 603 turist geldi
        Bodrum'a "Scarlet Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 603 turist geldi
        İztuzu'nda yaklaşık 30 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı
        İztuzu'nda yaklaşık 30 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı