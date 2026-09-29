Bodrum'da Erasmus+ kapsamında Alman heyet misafir ediliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "demokratik katılım" temalı Erasmus+ Akreditasyon Projeleri kapsamında Almanya'dan gelen öğretmen ve öğrenciler işbaşı gözlem faaliyetlerine katılıyor.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 2026-1-DE03-KA121-SCH-000431314 numaralı Erasmus+ Akreditasyon Projesi bünyesinde, Almanya'da eğitim veren Ernst-Reuter-Schule II'den 9 öğrenci ve 2 öğretmen Bodrum'a geldi.

İlçedeki okullarda başlayan ve 5 gün sürecek programın ilk gün etkinliği, Ayşe Gülsevim Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesinde düzenlenen açılış töreniyle gerçekleştirildi. Programın ikinci gününde ise Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi ev sahipliği yaptı.

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Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesinde ziyaret ettiği Alman heyet ve Türk öğrencilerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Demokratik katılım" temasıyla düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, yabancı akranlarıyla deneyim paylaşımında bulunma imkanı elde etti.

28 Eylül-2 Ekim'de gerçekleştirilen Erasmus+ programı, Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki kapanış etkinlikleriyle sona erecek.