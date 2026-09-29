Muğla'da darbedilen aile hekimi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

F.K'nin 2 şüpheliden de şikayetçi olduğu, İl Sağlık Müdürlüğünce de olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yerkesik 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi F.K, iş çıkışında aracına bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

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