Bodrum'a "Scarlet Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 603 turist geldi

Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından sahilde ve çarşıda gezmek, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

Gemide, çoğu ABD'li 2 bin 603 yolcu ile 1132 personel bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.