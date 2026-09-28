Muğla'da öğrenciler deniz yaşamını 3D gösterimle keşfediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesince Akdeniz İklim Zirvesi kapsamında düzenlenen "Mavinin Derinlikleri" adlı 3D sanal gerçeklik gösterimi öğrencilerle buluştu.

Kent Belleği Binası Cengiz Bektaş Parkı'nda kurulan çadırda gerçekleştirilen gösterimde öğrenciler, deniz canlılarını ve su altı ekosistemini üç boyutlu deneyimle keşfediyor.

Yaklaşık 10 dakika süren gösterim, 15-20 kişilik gruplar halinde gerçekleştiriliyor.

Öğrencilere deniz çayırları, su altı ekosistemi ve deniz yaşamı görsel ve işitsel unsurlarla aktarılıyor.

Üç gün sürecek etkinlik kapsamında yaklaşık 1000 öğrencinin gösterimi izlemesi planlanıyor.

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Etkinlik alanında ayrıca belediyenin farklı birimleri tarafından stantlar kuruldu.

Öğrencilere iklim değişikliği, sıfır atık, enerji ve su verimliliği konusunda bilgilendirme yapıldı, çeşitli broşür ve hediyeler dağıtıldı.

Etkinlik, 28-29 Eylül'de düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi ile "COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu" programları kapsamında gerçekleştiriliyor.