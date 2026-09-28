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        Bodrum'da 2026 ILCA Avrupa Kupası yelken yarışları tamamlandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "2026 ILCA Avrupa Kupası" yelken yarışları, ödül töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Bodrum'da 2026 ILCA Avrupa Kupası yelken yarışları tamamlandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "2026 ILCA Avrupa Kupası" yelken yarışları, ödül töreniyle sona erdi.

        Bodrum Belediyesi (BB) Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve EurILCA desteğiyle organize edilen yarışlara 14 ülkeden 134 sporcu katıldı.

        ILCA 4, ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında 24-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonun ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

        Törene, BB Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, yönetim kurulu üyeleri, hakemler, sporcular ve antrenörler katıldı.

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        Organizasyon, Bodrum'da 9-16 Ekim'de gerçekleştirilecek ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlık niteliği taşıyor. Yarışlar aynı zamanda, 2027 Dünya Yelken Şampiyonası'nda ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirleneceği milli takım sıralama puanına da katkı sağladı.

        Kategorilerinde genel klasmanda ilk üç sırada yer alan sporcular şunlar:

        - ILCA 4 Erkekler

        1- Ahmet Efe Çanakçı (BB Bodrumspor Yelken Şubesi)

        2- Tuna Kaya (Tekirdağ Yelken Kulübü)

        3-Demir Saygın (Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü)

        - ILCA 4 Kadınlar

        1- Ada Canuysal (Yalıkavak Yelken Kulübü)

        2- Ela Vural (Era Bodrum Yelken Kulübü)

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        3- Elya Sakaklı (Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü)

        - ILCA 6 Erkekler

        1- Tayfun Türk (BB Bodrumspor Yelken Şubesi)

        2- Faruk Timur Goca (Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü)

        3- Asilkan Öğüt (Galatasaray Spor Kulübü)

        - ILCA 6 Kadınlar

        1- Ecem Güzel (Galatasaray Spor Kulübü)

        2- Tatiana Drozdovskaya (Belarus)

        3- Derin Bartan (Yalıkavak Yelken Kulübü)

        - ILCA 7

        1- Yiğit Yalçın Çıtak (Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü)

        2- Umut Eyriparmak (Galatasaray Spor Kulübü)

        3- Kutsal Güneş Kurnaz (Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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