Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti
SıfırAtık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.
SıfırAtık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.
Valilikte gerçekleşen ziyarette Ağırbaş, vakfın yürüttüğü çalışmalar ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik planlanan projeler hakkında Akbıyık'a bilgi verdi.
Görüşmede, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir çevre politikaları konusunda yapılabilecek çalışmalar ele alındı.
Akbıyık, doğal kaynakların korunması ve israfın önlenmesi için çevreye duyarlı çalışmaların önem taşıdığını belirterek, Ağırbaş'a çalışmalarında başarılar diledi.
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