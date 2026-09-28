Gökova Run Fest, yarı maratonla tamamlandı

Öner Karamersin 1 saat 28 dakika 34 saniyeyle dördüncü, Günay Ocak 1 saat 28 dakika 51 saniyeyle beşinci, Şahap Alper Yılmaz da 1 saat 29 dakika 38 saniyeyle altıncı oldu.

Organizasyonda sporcular 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlar ile çiftler etabında mücadele etti.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde iki gün süren Gökova Run Fest, Gökova Yarı Maratonu ile sona erdi.

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