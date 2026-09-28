Muğla'da bir haftada aranan 96 kişi yakalandı

Muğla'da jandarma ekiplerince 21-27 Eylül'de gerçekleştirilen denetimlerde aranan 96 kişi yakalandı, bunlardan 13'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerce bir haftada 3 bin 204 devriye gerçekleştirildi.

Denetimlerde 39 bin 735 kişi ile 5 bin 486 araç kontrol edildi.

Buna göre, 5'i dolandırıcılık, 10'u hırsızlık, 8'i uyuşturucu, 2'si kaçakçılık ve 71'i diğer suçlardan aranan 96 kişi yakalandı.

Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince de çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.

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Jandarma ekiplerince alınan tedbirler sonucunda kasten yaralama, mala zarar verme, dolandırıcılık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma olaylarında azalma yaşandı.