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        Akdeniz İklim Zirvesi Muğla'da başladı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı (ICLEI Europe) işbirliğinde düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Akdeniz İklim Zirvesi Muğla'da başladı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı (ICLEI Europe) işbirliğinde düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi başladı.

        Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ndeki zirveye, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden yerel yöneticiler, akademisyenler ve iklim alanında çalışan temsilciler katıldı.

        Zirvede, Akdeniz'in iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunları, yerel yönetimlerin çalışmaları ve bölgesel işbirliği imkanları ele alınıyor.

        Zirvenin açılışında konuşan Muğla Vali Vekili İsmail Soykan, kentin doğasını, denizini, kıyılarını, ormanlarını ve su kaynaklarını korumanın gelecek açısından önem taşıdığını belirtti.

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        Soykan, Akdeniz Havzası'nın tarih boyunca önemli medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu ifade ederek, çevre bilincinin eğitim yoluyla geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

        Çocuklara küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci kazandırmaya çalıştıklarını belirten Soykan, "Şehrimizin geleceğini korumak, doğasını, denizini, kıyısını, ormanını ve suyunu korumakla eş değerdir. Bu nedenle bu önemli işe eğitimden başladık. Okullarda çocuklarımıza çevre bilinci ve sıfır atık kültürünü en temelden inşa ediyoruz." dedi.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Muğla'nın iklim değişikliğinin etkilerini yoğun yaşayan kentlerden biri olduğunu belirterek, kıyı temizliği, güneş enerjisi ve deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

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        Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da Muğla'nın iklim krizinin etkilerini yoğun şekilde hisseden bölgelerden biri olduğunu ifade ederek, kuraklık, su kıtlığı, aşırı sıcaklıklar ve orman yangınlarının güncel sorunlar haline geldiğini kaydetti.

        Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, iklim projelerinin hayata geçirilmesinde finansmana erişim, kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımının önemine dikkati çekti.

        Fas Şafşavan Belediye Başkanı ve ICLEI Başkan Yardımcısı Mohamed Sefiani ise iklim krizinin tek başına çözülemeyeceğini belirterek, Akdeniz kentleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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        Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş da iklim değişikliğinin etkilerinin yerelde daha fazla hissedildiğini ve çözümün önemli bölümünün yerel yönetimler tarafından üretildiğini ifade etti.

        Zirvenin ilk gününde yerel liderlik, bölgesel işbirliği ve iklim değişikliğine karşı ortak eylem konuları ele alındı.

        Yarın yapılacak zirvenin ikinci gününde ise "COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu" ve "Değişen İklim Koşullarında Dirençli Kentler" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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