MSKÜ'de "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinliği düzenlendi

Bilimsel bilgi ile toplumsal meselelerin buluşturulmasının amaçlandığı programda, Gazze konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Etkinlikte yazar ve aktivist Ayçin Kantoğlu ile Öğretim Görevlisi Dr. Ali Acar konuşmacı olarak yer aldı.

MSKÜ Bilim İletişimi Ofisi tarafından Ali Rıza Hakses Kampüsü Camisi önünde yapılan etkinlikte, Gazze'deki gelişmeler farklı yönleriyle değerlendirildi.

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