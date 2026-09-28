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        MSKÜ'de "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinliği düzenlendi

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ), Gazze'de yaşananlara ilişkin bilimsel ve toplumsal farkındalığın ele alındığı "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 16:55 Güncelleme:
        MSKÜ'de "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinliği düzenlendi

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ), Gazze'de yaşananlara ilişkin bilimsel ve toplumsal farkındalığın ele alındığı "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinliği gerçekleştirildi.

        MSKÜ Bilim İletişimi Ofisi tarafından Ali Rıza Hakses Kampüsü Camisi önünde yapılan etkinlikte, Gazze'deki gelişmeler farklı yönleriyle değerlendirildi.

        Etkinlikte yazar ve aktivist Ayçin Kantoğlu ile Öğretim Görevlisi Dr. Ali Acar konuşmacı olarak yer aldı.

        Bilimsel bilgi ile toplumsal meselelerin buluşturulmasının amaçlandığı programda, Gazze konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

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